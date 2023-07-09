500 днів війни: перед лицем величезних труднощів народ України надихає світ - Блінкен

П'ятсот днів тому, 24 лютого 2022 року, російський уряд розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.
Поки Кремль намагається підпорядкувати Україну, захопити її землю, повалити її демократично обраний уряд, дух народу України залишається незломленим, а Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні захистити себе та відбудувати своє майбутнє.
Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкен, яку цитує пресслужба Державного департаменту США
«Щодня народ України демонструє свою стійкість і єдність у захисті від жорстоких, невпинних нападів Москви. Перед лицем величезних труднощів народ України надихає світ, нагадуючи нам про важливість дотримання принципів Статуту ООН», - йдеться у повідомленні.
«Російський уряд залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру в Україні. Сполучені Штати продовжуватимуть накладати серйозні витрати на російський уряд через санкції, експортний контроль та інші заходи, які вплинуть на здатність Кремля вести війну, і ми продовжуватимемо сприяти притягненню до відповідальності за порушення міжнародного права. Ми будемо підтримувати Україну — разом із нашими союзниками та партнерами — стільки, скільки буде потрібно, надаючи безпекову, економічну та іншу допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати захищати себе та займати найсильнішу позицію за столом переговорів, коли приходить час», - резюмував Блінкен.
Нагадаємо, що раніше у Міноборони Британії прокоментували 500-й день війни.
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