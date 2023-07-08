9 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 липня, в православному календарі день пам’яті преподобного Давида Солунського. Він народився у Солуні (нині Салоніки, Греція) в багатій і побожній родині. У юності він відчув поклик до монашеского життя і прийняв рішення присвятити своє життя служінню Богу. Він покинув батьківський дім і вирушив у монастир, де почав свою духовну практику.

Давид Солунський славився своєю великою стриманістю та молитвою. Він провів багато років у пустелі, віддаючись самотності, медитації і боротьбі зі спокусами. Його духовні здобутки та подвиги стали відомі великій кількості людей, і до нього почали звертатися для духовної підтримки та поради.

Преподобний Давид відзначався також своїми чудотворними здібностями. Багато людей, які зверталися до нього з молитвами, отримували цілющі чуда. Його благодатна присутність і молитви приносили людям тілесну й духовну втіху.

Відомо, що преподобний Давид Солунський також здійснював подвижництво та місійну діяльність, проповідуючи Євангеліє та допомагаючи утратитим душам знайти спасіння.

Після довгого життя в молитві та безсонних ночей, преподобний Давид Солунський помер у покої і поклався на вічний сон 540 року.

Прикмети 9 липня

Народні прикмети 9 липня / Фото: Pexels

Якщо день дощовий, то дощі можуть затягнутися до вересня або сам вересень буде дощовим також.

На траві зранку багато роси до великого урожаю огірків.

Ясно — ще сім тижнів буде хороша погода.

Що завтра не можна робити

Згідно з православною церквою цього дня не можна сваритися, лаятися, ображати інших, інакше ви скоро будете потребувати допомогу. Наші предки вірили, що вогонь 9 липня отримує особливу силу, тому з ним заборонялося гратися.

Що можна робити завтра

Народні прикмети кажуть, що вагітним цього дня потрібно носити в кишені ягоди суниці, щоб пологи пройшли легко та швидко. В цілому саме суниці 9 липня набували магічної сили, їх навіть використовували для лікування різних хвороб.

Читайте також: