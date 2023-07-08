У Кремлі образилися через повернення "азовців" до України

У Москві заявили, що їх ніхто не поставив до відома, що командири захисників "Азовсталі" повертаються до України.

У Кремлі заявили, що Туреччина повернула командирів захисників "Азовсталі" до України без узгодження цього питання з Москвою.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Він заявив, що повернення з Туреччини в Україну лідерів "азовців" є порушенням домовленостей, заявив речник президента Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, угоду нібито порушила як українська сторона, так і турецька, а Росію ніхто про передачу командирів захисників "Азовсталі" не знав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повернеться додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські провоєнні ресурси істерично відреагували на повернення командирів захисників "Азовсталі" в Україну з Туреччини, та закликають до "звільнення" Стамбула від "невірних".

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