В Кремле обиделись из-за возвращения "азовцев" в Украину

В Москве заявили, что их никто не поставил в известность, что командиры защитников "Азовстали" возвращаются в Украину.
В Кремле заявили, что Турция вернула командиров защитников "Азовстали" в Украину без согласования этого вопроса с Москвой.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские средства массовой пропаганды.
Он заявил, что возвращение из Турции в Украину лидеров "азовцев" является нарушением договоренностей, заявил спикер президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, соглашение якобы нарушило как украинскую сторону, так и турецкую, а Россию никто о передаче командиров защитников "Азовстали" не знал.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вернется домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские провоенные ресурсы истерически отреагировали на возвращение командиров защитников "Азовстали" в Украину из Турции и призывают к "освобождению" Стамбула от "неверных".
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