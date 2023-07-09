Астрологический прогноз на 9 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя лгать даже в мелочах: сказав ни к чему не обязывающую неправду, можно в результате запутаться в паутине лжи, выбраться из которой окажется непросто. Можно – и нужно – помогать тем, кто нуждается в поддержке – как материальной, так и моральной.
Символ дня: колесница.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, сапфировый, лавандовый.
Счастливые камни дня: александрит, авантюрин, обсидиан, циркон.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут преимущественно в легкой форме и без последствий, но только в том случае, если принять необходимые меры сразу же – при появлении первых симптомов.
Питание дня: необходимо внимательно отнестись к состоянию печени и кроветворной системы, поэтому – из-за серьезного риска интоксикации этих органов и всего организма в целом – необходимо отказаться от спиртных напитков, включая даже слабоалкогольные коктейли и пиво. Под запретом находится также жирная, жареная и тяжелая пища.
Стрижка дня: хорошее время для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение, а фрукты и лекарственные растения – для сушки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, защищающие дом от недругов и недоброжелателей.
Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются и не несут важной информации, поэтому не стоит принимать их во внимание.
Табу дня: крайне осторожно нужно обращаться с ранами – даже небольшая царапина может стать причиной серьезных последствий.
Цитата дня: "Креативность – это просто создание связей между вещами" (Стив Джобс).
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