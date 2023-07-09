Астрологічний прогноз на 9 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна брехати навіть у дрібницях: сказавши неправду, яка ні до чого не зобов'язує, можна врешті заплутатися в павутинні брехні, вибратися з якої виявиться непросто. Можна – і треба – допомагати тим, хто потребує підтримки – як матеріальної, так і моральної.

Символ дня: колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий, сапфіровий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: олександрит, авантюрин, обсидіан, циркон.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, матимуть переважно легкий перебіг і минуть без наслідків, та лише в тому разі, якщо вжити необхідних заходів одразу – за появи перших симптомів.

Харчування дня: необхідно уважно поставитися до стану печінки та кровотворної системи, тому – через серйозний ризик інтоксикації цих органів і всього організму в цілому – необхідно відмовитися від спиртних напоїв, включно навіть зі слабоалкогольними коктейлями та пивом. Під забороною також жирна, смажена й важка їжа.

Стрижка дня: гарний час для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди для зберігання, а фрукти та лікарські рослини – для сушіння.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, які захищають оселю від ворогів і недоброзичливців.

Сни дня: сни нинішньої ночі не здійснюються і не несуть важливої інформації, тому не варто брати їх до уваги.

Табу дня: дуже обережно треба поводитися з ранами – навіть невелика подряпина може призвести до серйозних наслідків.

Цитата дня: "Креативність – це просто створення зв'язків між речами" (Стів Джобс).

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