9 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 9 июля, в православном календаре день памяти преподобного Давида Солунского. Он родился в Солуне (ныне Салоники, Греция) в богатой и набожной семье. В юности он почувствовал призыв к монашеской жизни и принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Он покинул отчий дом и отправился в монастырь, где начал свою духовную практику.
Давид Солунский славился своим большим воздержанием и молитвой. Он провел много лет в пустыне, предаваясь одиночеству, медитации и борьбе с искушениями. Его духовные достижения и подвиги стали известны большому количеству людей, и к нему стали обращаться для духовной поддержки и совета.
Преподобный Давид отличался также своими чудотворными способностями. Многие люди, которые обращались к нему с молитвами, получали целебные чудеса. Его благодатное присутствие и молитвы приносили людям телесное и духовное утешение.
Известно, что преподобный Давид Солунский также осуществлял подвижничество и миссионерскую деятельность, проповедуя Евангелие и помогая потерявшимся душам обрести спасение.
После долгой жизни в молитве и бессонных ночей преподобный Давид Солунский умер в покое и положился на вечный сон 540 года.
Приметы 9 июля
- Если день дождливый, то дожди могут затянуться до сентября или сам сентябрь будет также дождливым.
- На траве с утра много росы до большого урожая огурцов.
- Ясно – еще семь недель будет хорошая погода.
Что завтра нельзя делать
Согласно православной церкви в этот день нельзя ссориться, ругаться, оскорблять других, иначе вы скоро будете нуждаться в помощи. Наши предки верили, что огонь 9 июля получает особую силу, потому с ним запрещалось играть.
Что можно делать завтра
Народные приметы говорят, что беременным в этот день нужно носить в кармане ягоды земляники, чтобы роды прошли легко и быстро. В целом именно земляника 9 июля приобретала магическую силу, ее даже использовали для лечения различных болезней.
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