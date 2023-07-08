9 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 июля, в православном календаре день памяти преподобного Давида Солунского. Он родился в Солуне (ныне Салоники, Греция) в богатой и набожной семье. В юности он почувствовал призыв к монашеской жизни и принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Он покинул отчий дом и отправился в монастырь, где начал свою духовную практику.

Давид Солунский славился своим большим воздержанием и молитвой. Он провел много лет в пустыне, предаваясь одиночеству, медитации и борьбе с искушениями. Его духовные достижения и подвиги стали известны большому количеству людей, и к нему стали обращаться для духовной поддержки и совета.

Преподобный Давид отличался также своими чудотворными способностями. Многие люди, которые обращались к нему с молитвами, получали целебные чудеса. Его благодатное присутствие и молитвы приносили людям телесное и духовное утешение.

Известно, что преподобный Давид Солунский также осуществлял подвижничество и миссионерскую деятельность, проповедуя Евангелие и помогая потерявшимся душам обрести спасение.

После долгой жизни в молитве и бессонных ночей преподобный Давид Солунский умер в покое и положился на вечный сон 540 года.

Приметы 9 июля

Народные приметы 9 июля / Фото: Pexels

Если день дождливый, то дожди могут затянуться до сентября или сам сентябрь будет также дождливым.

На траве с утра много росы до большого урожая огурцов.

Ясно – еще семь недель будет хорошая погода.

Что завтра нельзя делать

Согласно православной церкви в этот день нельзя ссориться, ругаться, оскорблять других, иначе вы скоро будете нуждаться в помощи. Наши предки верили, что огонь 9 июля получает особую силу, потому с ним запрещалось играть.

Что можно делать завтра

Народные приметы говорят, что беременным в этот день нужно носить в кармане ягоды земляники, чтобы роды прошли легко и быстро. В целом именно земляника 9 июля приобретала магическую силу, ее даже использовали для лечения различных болезней.

Читайте также: