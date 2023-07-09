Кулеба переговорил с Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе: подробности

Глава МИД Украины, в частности, поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, включающий столь необходимые боеприпасы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. По словам главы МИД, решения саммита должны быть выигрышными для всех, поэтому идет работа над этим.

Так Дмитрий Кулеба охарактеризовал телефонный разговор с Блинкеном.

"Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его (саммита НАТО – ред.) окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности", — написал Кулеба в воскресенье, 9 июля.

Он также поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, включающий столь необходимые боеприпасы.

Накануне глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уже проводил телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тогда Кулеба отметил, что во время разговора стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в России.

Напомним, накануне саммита НАТО в Литве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перед лицом огромных затруднений народ Украины вдохновляет мир. Об этом он сказал на фоне заявления о санкциях в отношении страны-агрессорки России.

Ранее в Минобороны Британии прокомментировали 500-й день войны России против Украины.

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