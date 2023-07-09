В Мелитополе произошла мощная "бавовна": предварительно – на базе окупантов

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва.

"По предварительной информации, что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном в вражескую базу", — говорит Федоров.

Мэр добавил, что детали инцидента уточняют, а также опубликовал фото с дымом.

Местные телеграмм-каналы тоже сообщают, что "прилетело" в ангары в селе Заречное Мелитопольского района, где было расположение оккупантов.

Возле оккупированного Мелитополя раздались мощные взрывы

Ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты готовятся к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ.

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