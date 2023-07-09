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В Мелитополе произошла мощная "бавовна": предварительно – на базе окупантов

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Мелитополе произошла мощная "бавовна": предварительно – на базе окупантов

"Бавовна" в Мелитополе / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В северных окрестностях Мелитополя, где оккупанты разместили военную базу, раздался взрыв.

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва.

"По предварительной информации, что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном в вражескую базу", — говорит Федоров.

Мэр добавил, что детали инцидента уточняют, а также опубликовал фото с дымом.

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Местные телеграмм-каналы тоже сообщают, что "прилетело" в ангары в селе Заречное Мелитопольского района, где было расположение оккупантов.

Возле оккупированного Мелитополя раздались мощные взрывы

Возле оккупированного Мелитополя раздались мощные взрывы

Ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты готовятся к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1108
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