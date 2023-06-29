В Мелитополе россияне усиленно проверяют телефоны у детей: что ищут

Российские кафиры усиленно проверяют телефоны подростков во временно захваченном Мелитополе после убийства двух подростков в Бердянске.

Об этом в эфире телемарафона сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

В частности, в их гаджетах проверяют, есть ли подписки на украинские медиа и официальные каналы. Родителей подростков вызывают в комендатуру и угрожают репрессиями.

"За проукраинскую позицию детей депортируют целыми семьями. Если раньше отправляли пешком в Запорожье, что было спасением, то сегодня вывозят в РФ", – рассказал городской голова.

оккупанты также выискивают проукраински настроенных взрослых. По словам Федорова, на днях на улицах города произошла расправа над мужчиной за его лозунг "Слава Украине. Российские военные "тянули его по улице и били примером автомата".

Казнь подростков в Бердянске

В Бердянске 25 июня российские захватчики убили двух подростков: 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. Оккупанты обвиняли их в "подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге". Силовики несколько дней пытали Оганесяна и Ханганова.

Так называемый "глава" оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что примерно в 19:00 "двое боевиков открыли огонь из автоматов" на городской набережной. Представитель оккупационной "власти" Запорожья назвал убитых проукраинских бердянцев "террористами".

Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей.

Оккупанты казнили подростков в Бердянске - омбудсмен сделал важное заявление

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