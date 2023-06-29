Взрывы в Мелитополе: мэр рассказал детали вчерашней "бавовны"

В среду, 28 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. "Бавовна" произошла в местном депо и на одной из баз российских войск.

Детали в своем Telegram рассказал легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в полночь свыше пяти взрывов раздалось во временно оккупированном городе. Впоследствии "бавовни" в 10:00, а затем — еще и в 20:00.

В результате взрывов пострадало депо, которое российские войска используют для логистики своего вооружения и боеприпасов из временно аннексированного Крыма.

"Теперь немного не будет применяться в логистике мелитопольское депо и тот транспорт — тепловозы, электровозы, которые сейчас есть там", — добавил Федоров.

На территории военной базы тоже было жарко вчера. Ее враг захватил в авиагородке и близ поселка Константиновка, где было скопление вражеских войск.

Напомним, на днях стало известно, что украинские военные смогли продвинуться на 1,5 км в Мелитопольском направлении. Этот успех является результатом системного давления на окупантов армии РФ.

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