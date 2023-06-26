В Вооруженных силах рассказали об успехах на Мелитопольском направлении

Украинские военные смогли продвинуться на 1,5 км в Мелитопольском направлении. Этот успех является результатом системного давления на оккупантов в армии РФ.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, украинские военные закрепляются на рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

"Россияне пытаются восстановить утраченные позиции в районе недавно освобожденной Новодаровки. За прошедшие сутки на юге уничтожены 146 окупантов, 229 ранены, четверо попали в плен", — говорится в заявлении представителя ВСУ.

Кроме того, украинские защитники смогли поразить 15 единиц вооружения и техники. Был уничтожен склад боеприпасов русской армии.

Шершень также подчеркнул, что россияне не оставляют попыток захватить Марьинку в Донецкой области. Впрочем, почти все их штурмы ВСУ отразили. В свою очередь, оккупанты нанесли авиаудара близ Красногоровки. Из авиации враг также обстрелял Авдеевку.

Напомним, в Генштабе сообщили, что оккупационная армия Российской Федерации в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

Читайте также: