В Воздушных силах предупреждают об угрозе баллистики: где есть опасность

"Тревога" звучит только в Запорожской области.

Вечером 26 июня во время воздушной тревоги в Запорожской области существует опасность применения баллистического вооружения армией РФ.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил.

"Внимание! Запорожская область — угроза применения баллистического вооружения из района и.о. Токмака", — говорится в сообщении.

К слову, воздушная тревога по состоянию на 21:18 раздается только в Запорожской области. Она началась в 21.07.

Карта тревог на 21:18 понедельника, 26 июня.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат заявлял, что Украина контролирует собственное воздушное пространство, однако защитники нуждаются в больше западных системах ПВО, которые уже показали свою эффективность на поле боя. По его словам, российские самолеты даже не пытаются залететь на территорию, подконтрольную Украине.

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