У Повітряних силах попереджають про загрозу балістики: де є небезпека

"Тривога" наразі лунає лише в Запорізькій області.
Ввечері 26 червня під час повітряної тривоги у Запорізькій області є небезпека застосування балістичного озброєння армією РФ.
Про це повідомили у Командуванні повітряних сил.
"Увага! Запорізька область - загроза застосування балістичного озброєння з району т.о. Токмака", - йдеться у повідомленні.
До слова, повітряна тривога станом на 21:18 лунає лише у Запорізькій області. Вона розпочалася о 21:07.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат заявляв, Україна контролює власний повітряний простір, однак захисники потребують більше західних систем ППО, які вже показали свою ефективність на полі бою. З його слів, російські літаки навіть не намагаються залетіти на територію, підконтрольну Україні.