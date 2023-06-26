У Повітряних силах попереджають про загрозу балістики: де є небезпека

"Тривога" наразі лунає лише в Запорізькій області.

Ввечері 26 червня під час повітряної тривоги у Запорізькій області є небезпека застосування балістичного озброєння армією РФ.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил.

"Увага! Запорізька область - загроза застосування балістичного озброєння з району т.о. Токмака", - йдеться у повідомленні.

До слова, повітряна тривога станом на 21:18 лунає лише у Запорізькій області. Вона розпочалася о 21:07.

Мапа тривог станом на 21:18 понеділка, 26 червня.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат заявляв, Україна контролює власний повітряний простір, однак захисники потребують більше західних систем ППО, які вже показали свою ефективність на полі бою. З його слів, російські літаки навіть не намагаються залетіти на територію, підконтрольну Україні.

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