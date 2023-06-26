Бывший глава ГУР раскрыл детали диверсионного рейда Буданова в Крым

Рейд группы Буданова стал первым вызовом для России, а президент РФ Владимир Путин тогда даже остановил визит в Азербайджан.

Бывший глава украинской разведки Валерий Кондратюк рассказал о диверсионном рейде в Крым в 2016 году, который лично возглавлял нынешний начальник ГУР Кирилл Буданов.

Об этом Кондратюк сообщил в интервью "Радио Свобода".

По словам бывшего главы военной разведки, с 2014 года украинские спецслужбы проводили диверсии на оккупированных территориях, а Буданов был оперативником, возглавлявшим операцию в Крыму в 2016 году. Кондратюк отметил, что рейд группы Буданова стал "первым вызовом" для России, а президент РФ Владимир Путин тогда даже остановил визит в Азербайджан.

"Это была ситуация как перед началом вторжения, РФ сосредоточила большое количество вертолетов на аэродроме в Джанкое и было понимание, что они будут использованы для доставки десанта на малых высотах, в том числе и захват дамбы Каховской ГЭС. Эта группа должна была создать условия, чтобы в в случае необходимости взорвать аэродром", – сказал эксголова разведки.

Кондратюк сообщил, что во время выполнения задания группа попала в засаду, приняла бой, однако вернулась без потерь.

Отметим, что, по информации СМИ, этот рейд прошел в августе 2016 года. Именно по этому делу россияне задержали жителя Энергодара Евгения Панова (которого освободили по обмену в 2019 году) и уроженца Львовщины Андрея Захтея, которого наняли как водителя и который не знал целей спецоперации (вышел из российского заключения и вернулся в Украину в июне 2023 года).

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Буданов как глава разведки лично участвует в спецоперациях.

Напомним, спецподразделение Kraken сообщило, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов участвовал в освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. В подтверждение опубликовали фото спецоперации.

Читайте также: