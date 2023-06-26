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Колишній голова ГУР розкрив деталі диверсійного рейду Буданова до Криму

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Колишній голова ГУР розкрив деталі диверсійного рейду Буданова до Криму

Під час виконання завдання група Кирила Буданова потрапила в засідку, прийняла бій, проте повернулася без втрат / Фото: скриншот з відео

Рейд групи Буданова став першим викликом для Росії, а президент РФ Владімір Путін тоді навіть зупинив візит до Азербайджану.

Колишній голова української розвідки Валерій Кондратюк розповів про диверсійний рейд до Криму у 2016 році, який особисто очолював нинішній начальник ГУР Кирило Буданов.

Про це Кондратюк повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами колишнього очільника військової розвідки, від 2014 року українські спецслужби проводили диверсії на окупованих територіях, а Буданов був оперативником, який очолював операцію у Криму у 2016 році. Кондратюк зазначив, що рейд групи Буданова став "першим викликом" для Росії, а президент РФ Владімір Путін тоді навіть зупинив візит до Азербайджану.

"Це була ситуація як перед початком вторгнення, РФ зосередила велику кількість гелікоптерів на аеродромі в Джанкої і було розуміння, що вони будуть використані для доставки десанту на малих висотах, у тому числі і захоплення дамби Каховської ГЕС. Ця група мала створити умови, щоб у разі потреби підірвати аеродром", – сказав ексголова розвідки.

Кондратюк повідомив, що під час виконання завдання група потрапила в засідку, прийняла бій, проте повернулася без втрат.

Зауважимо, що, за інформацією ЗМІ, цей рейд відбувся у серпні 2016 року. Саме в цій справі росіяни затримали жителя Енергодара Євгена Панова (якого звільнили за обміном у 2019 році) та уродженця Львівщини Андрія Захтея, якого найняли як водія і який не знав цілей спецоперації (вийшов з російського ув’язнення та повернувся в Україну в червні 2023 року).

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Буданов як голова розвідки особисто бере участь у спецопераціях.

Нагадаємо, спецпідрозділ Kraken повідомив, що керівник військової розвідки України Кирило Буданов брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині. Для підтвердження опублікували фото спецоперації.

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Дата публікації
Перегляди
3905
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