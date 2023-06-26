Украина завоевала первое "золото" Европейских игр-2023 в фехтовании

Джоан-Фейби Бежура принесла нашей стране 12-ю золотую медаль на соревнованиях в Кракове.

Украинская фехтовальщица Джоан-Фейби Бежура стала чемпионкой Европейских игр-2023.

31-летняя украинка завоевала "золото" в личных соревнованиях шпажисток.

На групповом этапе Бежура выиграла четыре поединка, потерпев одно поражение. Затем на пути к финалу она победила чешку Катержину Салигерову (15:12), латвийку Софию Просину (15:4), эстонку Эрику Кирпу (15:10), шведку Эмму Франссон (15:11) и немку Александру Элер (15:12).

В схватке за "золото" Джоан-Фейби победила представительницу Польши Мартину Сватовски-Венгларчик со счетом 15:12.

Для Бежуры это лучший результат в карьере. Раньше она никогда не выигрывала медали чемпионатов мира или Европы.

Отметим, что это первая награда нашей сборной по фехтованию на Европейских играх-2023. Это 12-я золотая и 25-я в общем медаль Украины на Европейских играх-2023.

Кроме "золота" Бежуры в фехтовании, украинские спортсмены 26 июня завоевали на соревнованиях в Кракове еще две медали.

Владислав Микитась (вес до 60 кг) и Анастасия Михайленко (вес до 51 кг) выиграли бронзовые награды в муай-тае (тайском боксе).

Таким образом, на Европейских играх-2023 сборная Украины уже имеет 25 наград: 12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Италии и Испании.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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