У Мелітополі росіяни посилено перевіряють телефони в дітей: що шукають

Російські окупанти посилено перевіряють телефони підлітків у тимчасово захопленому Мелітополі після вбивства двох підлітків у Бердянську.

Про це в ефірі телемарафону повідомив легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, у їхніх ґаджетах перевіряють, чи є підписки на українські медіа та офіційні канали. Батьків підлітків викликають до комендатури й погрожують репресіями.

"За проукраїнську позицію дітей депортують цілими сім'ями. Якщо раніше відправляли пішки до Запоріжжя, що було спасінням, то сьогодні вивозять до РФ", - розповів міський голова.

Окупанти також вишукують проукраїнськи налаштованих дорослих. За словами Федорова, днями на вулицях міста відбулася розправа над чоловіком за його гасло "Слава Україні. Російські військові "тягли його вулицею та били прикладом автомата".

Страта підлітків у Бердянську

У Бердянську 25 червня російські загарбники вбили двох підлітків: 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували їх у "підготовці диверсії на мелітопольській залізниці". Силовики декілька днів катували Оганесяна та Ханганова.

Так званий "очільник" окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що приблизно о 19:00, "двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів" на міській набережній. Представник окупаційної "влади" Запоріжжя назвав вбитих проукраїнських бердянців "терористами".

Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом убивства дітей.

Окупанти стратили підлітків у Бердянську - омбудсмен зробив важливу заяву

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