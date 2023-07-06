Українських пілотів навчатимуть керувати літаками F-16 у Румунії: рішення ухвалено

Центр підготовки льотчиків у сусідній країні буде відкритим для українців.

У четвер, 6 липня, Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) ухвалила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на повідомлення адміністрації президента країни.

“Тут проходитимуть підготовку румунські пілоти, які керують літаками F-16, а згодом заклад буде відкритий для участі пілотів з країн-союзників і партнерів по НАТО, включно з Україною”, – йдеться в повідомленні.

У виданні нагадали, що Військово-повітряні сили Румунії мають парк із 17 вживаних літаків F-16, придбаних у Португалії, і купують ще 32 літаки у Норвегії.

Нещодавно Бухарест схвалив план закупівлі більш досконалих літаків F-35.

Румунія відіграє ключову роль у місії НАТО з контролю за повітрям - міжнародній оперативній групі, яка займається постійним патрулюванням європейського неба для швидкого реагування на порушення повітряного простору.

Нагадаємо, графік навчання українських пілотів на винищувачах F-16, які вже мали розпочатися, трохи зсувається.

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