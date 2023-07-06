Завтра США оголосять про передавання Україні касетних боєприпасів – Reuters

Також у новому пакеті військової допомоги будуть високомобільні системи HIMARS.

У пʼятницю, 7 липня, США можуть оголосити про передавання Україні касетних боєприпасів, які увійдуть до нового пакету військової допомоги.

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Про це інформує видання Reuters, посилаючись на власні джерела.

Джерела видання повідомили, що наразі в Білому домі "активно розглядається" питання надсилання до України касетних боєприпасів. Наразі жодних заяв щодо вмісту пакету нема, але до нього повинні увійти касетні боєприпаси.

Також видання повідомляє, що в новому пакеті будуть високомобільні системи HIMARS, а також бойові машини Bradley і бронетранспортери Stryker. Вартість нового пакету військової допомоги становитиме понад 500 мільйонів доларів.

Водночас джерела видання повідомляють, що деталі пакету допомоги ще обговорюються, тому він може змінитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація Байдена наполегливо розглядає можливість схвалення передачі боєголовок касетних боєприпасів до України.

Крім того, ми раніше інформувалося, що керівництво США близьке до ухвалення рішення щодо надання українським військовим далекобійних ракет ATACMS.

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