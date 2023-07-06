ChatGPT вперше в історії провів весілля в США: як це було

Одруження в сучасному світі відбуваються інакше. Як приклад, чат-бот ChatGPT виступив у ролі церемоніймейстера під час весілля. Відбулося свято у штаті Колорадо, США.

Про це пише видання Business Insider.

Як стало відомо, ідея використання штучного інтелекту під час весілля належить батькові нареченої. Самі ж молодята, Різ Вінч і Дейтон Труітт, кажуть, що їм сподобалася церемонія, чат додав їй особливості.

Під час церемонії на звукові колонки були одягнені маски роботів, через які лунав текст, зачитаний чатом. Сама ж промова складалася з уривків зі Святого Письма, а також інтерпретації чатбота про кохання та шлюб. Зі свого боку молодята написали весільні обітниці.

“Як ШІ-церемоніймейстер на весіллі Різ Елісон Вінч і Дейтона Труітта, я зосереджуся на святкуванні їхньої унікальної подорожі кохання та єдності, підкреслюючи дивовижне поєднання людських зв’язків і технологічних інновацій. Я підкреслю силу їхнього союзу надихати, об’єднувати та руйнувати бар’єри, привертаючи увагу світу історією, яка виходить за межі загальноприйнятих норм. Під час церемонії я красномовно висловлю значення цього історичного моменту й безмежні можливості, які виникають, коли перетинаються любов і технології”, - йшлося в промові чатботу.

Нагадаємо, що алігатор посеред ночі проник до будинку через собачі двері.

Читайте також: