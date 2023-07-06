ChatGPT впервые в истории провел свадьбу в США: как это было

Бракосочетания в современном мире происходят иначе. В качестве примера чат-бот ChatGPT выступил в роли церемониймейстера во время свадьбы. Состоялся праздник в штате Колорадо, США.

Об этом пишет издание Business Insider.

Как стало известно, идея использования искусственного интеллекта во время свадьбы принадлежит отцу невесты. Сами же молодожены, Риз Винч и Дэйтон Труитт, говорят, что им понравилась церемония, чат придал ей особенности.

Во время церемонии на звуковые колонки были одеты маски роботов, по которым раздавался текст, зачитанный чатом. Сама же речь состояла из отрывков из Священного Писания, а также интерпретации чат-бота о любви и браке. Со своей стороны молодожены написали свадебные обеты.

"Как ШИ-церемониймейстер на свадьбе Риз Элисон Винч и Дэйтона Труитта, я сосредоточусь на праздновании их уникального путешествия любви и единства, подчеркивая удивительное сочетание человеческих связей и технологических инноваций. Я подчеркну силу их союза вдохновлять, объединять и разрушать барьеры, привлекая внимание мира историей, выходящей за пределы общепринятых норм. Во время церемонии я красноречиво выскажу значение этого исторического момента и безграничные возможности, которые возникают, когда пересекаются любовь и технологии", — говорилось в чат-боте.

Напомним, что аллигатор посреди ночи проник в дом через собачью дверь.

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