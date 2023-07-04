Графік навчання українських пілотів на F-16 починає зсуватися — Кулеба

Голова МЗС упевнений, що Україна отримає F-16 на початку 2024 року.

Графік навчання українських пілотів на винищувчах F-16, які вже мали розпочатися, зсувається.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"Я виходив з того, що в червні мають розпочатися тренування, як нам це первинно обіцяли. У червні тренування не розпочалися. Це означає, що графік тренування починає зсуватися", - заявив Кулеба.

Водночас він зазначив, що впевнений у тому, що на початку 2024 року міжнародні партнери передадуть Україні F-16.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував перекинути до України декілька сучасних літаків для чергування біля західних кордонів держави.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна в умовах війни потребує кількох ескадрилій сучасних літаків. За його словами, в мирний час, буде потрібно щонайменше 120-150 літаків для захисту всієї території України.