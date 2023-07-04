Астрологічний прогноз на 4 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати будь-які важливі справи – як професійної, так і господарсько-побутової якості.

Символ дня: гроно винограду.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, золотистий.

Щасливе каміння дня: обсидіан, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, які будуть перебігати в гострій формі і виявляться серйозними наслідками, тому з їх лікуванням краще не зволікати.

Харчування дня: необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі. М'ясо краще замінити рослинним білком — наприклад, квасолею — а також у великій кількості включити до раціону овочі, зелень та фрукти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна створювати захисні обереги для тих, хто щодня наражається на небезпеку.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються на третій день.

Табу дня: не можна займатися самокритикою – це негативно позначиться на самооцінці.

Цитата дня: "Не роби з себе дурня заради того, щоб розвеселити інших" (Роберт Бертон).

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