Астрологический прогноз на 4 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать любые важные дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства.

Символ дня: гроздь винограда.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый.

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые будут протекать в острой форме и окажутся чреватыми серьезными последствиями, поэтому с их лечением лучше не медлить.

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги для тех, кто каждый день подвергается опасности.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой – это негативным образом скажется на самооценке.

Цитата дня: "Не делай из себя дурака ради того, чтобы развеселить других" (Роберт Бёртон).

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