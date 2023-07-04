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Астрологический прогноз на 4 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
703
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 июля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать любые важные дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства. 

Символ дня: гроздь винограда. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый. 

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые будут протекать в острой форме и окажутся чреватыми серьезными последствиями, поэтому с их лечением лучше не медлить. 

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги для тех, кто каждый день подвергается опасности.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день. 

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой – это негативным образом скажется на самооценке. 

Цитата дня: "Не делай из себя дурака ради того, чтобы развеселить других" (Роберт Бёртон). 

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Дата публикации
Просмотры
703
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