До паритету ще далеко: експерт назвав, скільки танків щомісяця виготовляє РФ

Україні ще далеко до танкового паритету з РФ, адже окупанти виготовляють щомісяця нові танки і мають запаси ще з часів СРСР.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua, коментуючи статтю Bloomberg, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків.

Світан повідомив, що росіяни можуть виготовляти десь на місяць близько двох сотень танків.

"Тому я б не сказав, що там є якийсь паритет. Нам до паритету ще далеко. У росіян вистачає озброєнь танкових, які ще залишилися з Радянського Союзу.

Вони не всіх їх розконсервували, там тисячі танків, які можуть хай із трьох чи з п'яти – один точно зберуть. Цей процес теж триває. Приблизно таку ж кількість вони можуть збирати. Країна, яка має танкове виробництво, у неї ніколи не буде недостачі в танках. Але ми вже підходимо до паритету", – пояснив експерт.

Нагадаємо, за інформацією американського видання Bloomberg, Росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою. Так, Україна наздогняє Росію за кількістю танків. Крім того, скоротився розрив в кількості артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають на Бахмутський напрямок танки, бо піхота не справляється.

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