Росія втрачає перевагу у важкій зброї на фронті в Україні — Bloomberg

Танковий парк України зріс від початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.

Росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що з огляду на підрахунки втраченої або захопленої російської техніки, які на основі відкритих джерел здійснила розвідувальна група Oryx, танковий парк України зріс від початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі. Водночас багато хто вважає таку оцінку консервативною.

Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.

Дані про танки, зокрема, збігаються з парламентськими свідченнями, даними у вівторок начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, пишуть журналісти.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але у найкращому разі може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і у кращому разі може виробляти 200 танків на рік", — заявив Радакін комітету з оборони законодавчих зборів.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про постачання Україні касетних боєприпасів протягом поточного тижня. Про це повідомив американський телеканал CBS News.

Джерела, не розголошені телеканалом, згадують про можливе схвалення давнього запиту України на постачання касетних боєприпасів із боку адміністрації США. За даними видання, це допоможе Збройним силам України в розв'язанні проблеми "високого попиту на боєприпаси" в умовах контрнаступу.

Нагадаємо також, що 30 червня в Пентагоні не підтвердили плани передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії на ранок 6 липня становлять уже 232 300 окупантів.

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