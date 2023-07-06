Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Дані ще уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків ‒ 4068 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15)

артилерійських систем – 4310 (+22)

РСЗВ – 657 (+1)

засобів ППО ‒ 404 (+9)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21)

крилатих ракет ‒ 1264

кораблів та катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23)

спеціальної техніки ‒ 605 (+7)

Раніше Генштаб повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

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