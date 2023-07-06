Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

Загальні бойові втрати Росії на ранок 6 липня становлять уже 232 300 окупантів.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
"Дані ще уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- танків ‒ 4068 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15)
- артилерійських систем – 4310 (+22)
- РСЗВ – 657 (+1)
- засобів ППО ‒ 404 (+9)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21)
- крилатих ракет ‒ 1264
- кораблів та катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 605 (+7)
Раніше Генштаб повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.
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