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Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

ЗСУ мають успіхи на фронті / Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на ранок 6 липня становлять уже 232 300 окупантів.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 російських загарбників.

 Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Дані ще уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків ‒ 4068 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) 
  • артилерійських систем – 4310 (+22)
  • РСЗВ – 657 (+1) 
  • засобів ППО ‒ 404 (+9) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 309 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21)
  • крилатих ракет ‒ 1264 
  • кораблів та катерів ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) 
  • спеціальної техніки ‒ 605 (+7) 

Раніше Генштаб повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

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