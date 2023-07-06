Понад 180 тисяч угруповання ворога протистоїть ЗСУ на фронті - Череватий

Військовий каже, що окупанти не мають успіху.

На першій та другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тисяч російських солдатів.

Про це в етері телемарафону 6 липня повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

З його слів, наразі ворог концентрує увагу на окремих напрямках, зокрема, на Куп'янському, де він вже багато тижнів намагається прорвати оборону українських сил, хоча б в деяких місцях, проте зазнає невдач.

"Понад 180 тисяч – це угруповання, яке стоїть на першій та другій лініях оборони, це підрозділи забезпечення. Все угрупування, яке дозволяє їм повноцінно діяти згідно з усіма правилами військової науки. Штурмові підрозділи, танкові, артилерійські підрозділи забезпечення та інші", – сказав Череватий.

Раніше Генштаб повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

За даними аналітиків, ЗСУ контратакують на 5 ділянках фронту, мають успіхи.

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