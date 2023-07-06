Более 180 тысяч группировки врага противостоит ВСУ на фронте — Череватый

Военный говорит, что оккупанты не имеют успеха.

На первой и второй линии обороны украинского фронта находятся около 180 тысяч россйиских солдат.

Об этом в эфире телемарафона 6 июля сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

По его словам, сейчас враг концентрирует внимание на отдельных направлениях, в частности, на Купянском, где он уже много недель пытается прорвать оборону украинских сил, хотя бы в некоторых местах, однако терпит неудачу.

"Свыше 180 тысяч – это группировка, стоящая на первой и второй линиях обороны, это подразделения обеспечения. Вся группировка, позволяющая им полноценно действовать согласно всем правилам военной науки. Штурмовые подразделения, танковые, артиллерийские подразделения обеспечения и другие", – сказал Череватый.

Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.

По данным аналитиков, ВСУ контратакуют на 5 участках фронта, имеют успехи.

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