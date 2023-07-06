ВСУ контратакуют на пяти участках — ISW

Украинские военные системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед.

Силы обороны совершили контрнаступательные операции на пяти участках фронта и успешно нанесли ракетные удары по тылу врага.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские силы совершили серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта, как ночью, так и днем 5 июля. Особенно досталось складам боеприпасов в Макеевке, расположенной в Донецкой области. Также зафиксированы удары украинских сил по российским позициям вблизи Дебальцево и на железнодорожной станции в Ясиноватой.

"Эти удары свидетельствуют о том, что Силы обороны приступили к скоординированной серии атак, направленных на ослабление российской логистики и наземных линий связи по всему периметру боевых действий", — говорится в сообщении.

ISW предварительно оценивает, что украинские силы фокусируются на противодействии истощению, замедляя процесс захвата территорий и одновременно ослабляя российские вооруженные силы и технику.

Напомним, в Минобороны заявили, что у ВСУ значительно меньше оружия и значительно меньше боеприпасов, чем у врага, но все равно продвигаются.

Командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что в войне против Вооруженных сил Украины армия Россия потеряла половину своей боеспособности.

Вблизи Бахмута ВСУ также продолжают оказывать давление на оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей.

Читайте также: