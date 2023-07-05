6 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

6 июля в православном календаре день памяти мученицы Агриппины. Девушка хотела посвятить свою жизнь Богу, а потому решила не выходить замуж. Было это в III веке, когда на престол сел император Валериан, против христиан. Женщину схватили и привели к нему на суд. Обвинили Агриппину в том, что она исповедовала веру во Христа и сразу подвергли страшным пыткам.

Выдержала девушка все мучения, но в конце концов умерла от полученных ран. Взяли ее тело тайно сподвижницы (Васса, Павла, Агафоника) и вывезли в Сицилию, где похоронили за христианскими канонами. У ее могилы было совершено немало чудесных исцелений. Приблизительно в XI веке мощи святой мученицы Агриппины перевезли в Константинополь.

Приметы 6 июля

Народные приметы 6 июля / Фото: Pexels

Насекомые начали прятаться в листьях деревьев — ждите дождей.

Пауки вылезают из своих гнезд и плетут паутину – будет хорошая погода.

В пределах поля видна дождевая вода — скоро будет прояснение от дождя.

Что завтра нельзя делать

В этот день Церковь запрещает переедать, также нельзя употреблять спиртные напитки. Лучше не срывать цветы для декора, а вот лекарственные травы собирать можно. Делать ремонт или тяжело работать по дому не разрешается.

Что можно делать завтра

В народе святую Агриппину называли Купальницей, ведь на следующий день люди праздновали Ивана Купала. Утром 6 июля пытались смыться росой или родниковой водой, чтобы получить здоровье. На подоконнике наши предки складывали венки из крапивы, которая будто защищала дом от нечистой силы.

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