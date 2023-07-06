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Астрологический прогноз на 6 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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150
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 июля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: очень опасный, "сатанинский", день, когда желательно – разумеется, если есть такая возможность – не покидать стен родного дома. Не стоит также совершать какие-либо финансовые сделки, делать серьезные профессиональные шаги и выяснять отношения с близкими и любимыми людьми. 

Символ дня: паучья сеть. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-голубой, серебристый. 

Счастливые камни дня: оникс, агат, гагат. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться вялотекущей, но продолжительной, поэтому не стоит медлить с ее лечением. Особенно уязвимым является кишечник, поэтому от каких-либо связанных с ним манипуляций – особенно хирургического вмешательства – необходимо отказаться. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно пропалывать грядки, удобрять землю и бороться с вредителями. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие силу огня. 

Сны дня: сны нынешнего дня могут оказаться вещими, но потребуют тщательной расшифровки, а это будет непросто – сегодня легко ошибиться. 

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными и психически неуравновешенными людьми. 

Цитата дня: "Промедление лучше ошибки" (Томас Джефферсон). 

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Дата публикации
Просмотры
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