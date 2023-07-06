Обломки ракеты попали во львовский жилой дом

В ночь на четверг, 6 июля, во Львове обломки вражеской ракеты попали в жилой дом. Есть пострадавшие, на месте работают чрезвычайные службы, людей достают из-под завалов.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой.

"Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", — информирует начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Напомним, в результате ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Пока известно по меньшей мере о четырех пострадавших.