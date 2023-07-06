Уламки ракети влучили у львівський житловий будинок

У ніч проти четверга, 6 липня, у Львові уламки ворожої ракети влучили у житловий будинок. Є постраждалі, на місці працюють надзвичайники дістають людей з-під завалів.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

"Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", - інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.