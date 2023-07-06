Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уламки ракети влучили у львівський житловий будинок

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
4469
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Уламки ракети влучили у львівський житловий будинок

Львів зазнав ракетної атаки вночі 6 липня. Фото: Львівська ОВА

Рятувальники розбирають завали.

У ніч проти четверга, 6 липня, у Львові уламки ворожої ракети влучили у житловий будинок. Є постраждалі, на місці працюють надзвичайники дістають людей з-під завалів.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий. 

"Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", - інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4469
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація