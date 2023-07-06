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Сирени пролунали в Києві та більшості областей України

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Сирени пролунали в Києві та більшості областей України

Повітряна тривога в більшості областей України 6 липня / Фото: ТСН.ua

Тривога оголошена в 16 регіонах.

У ніч проти четверга, 6 липня, у більшості областей України оголошена повітряна тривога. 

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними БпЛА та ракетами. 

Сирени пролунали в Києві, а також у Київській, Житомирській, Віннийькій, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

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