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Сирены прозвучали в Киеве и большинстве областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3995
Время на прочтение
1 мин
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Сирены прозвучали в Киеве и большинстве областей Украины

Воздушная тревога в большинстве областей Украины 6 июля / Фото: ТСН.ua

Тревога объявлена в 16 регионах.

В ночь на четверг, 6 июля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

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Дата публикации
Просмотры
3995
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