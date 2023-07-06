Астрологічний прогноз на 6 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: дуже небезпечний, "сатанинський", день, коли бажано – зрозуміло, якщо є така можливість – не залишати стіни рідного дому. Не варто також здійснювати будь-які фінансові угоди, робити серйозні професійні кроки та з'ясовувати стосунки з близькими та коханими людьми.

Символ дня: сіть павуків.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: блакитний, перлинно-блакитний, сріблястий.

Щасливе каміння дня: онікс, агат, гагат.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може виявитися із повільним перебігом, але тривалою, тому не варто зволікати з її лікуванням. Особливо вразливим є кишечник, тому від будь-яких пов'язаних із ним маніпуляцій – особливо хірургічного втручання – необхідно відмовитись.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна прополювати грядки, удобрювати землю та боротися зі шкідниками.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали, що використовують силу вогню.

Сни дня: сни нинішнього дня можуть виявитися промовистими, але вимагатимуть ретельного розшифрування, а це буде непросто – сьогодні легко помилитися.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними та психічно неврівноваженими людьми.

Цитата дня: "Зволікання краще за помилку" (Томас Джефферсон).

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