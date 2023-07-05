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6 липня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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6 липня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 6 липня / Фото: pixabay.com

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 липня, в православному календарі день пам’яті мучениці Агрипини. Дівчина хотіла присвятити своє життя Богу, а тому вирішила не виходити заміж. Було це в III столітті, коли на престол сів імператор Валеріан, який був проти християн. Жінку схопили і привели до нього на суд. Звинуватили Агрипину в тому, що вона сповідувала віру в Христа і відразу піддали страшним тортурам.

Витримала дівчина всі муки, але врешті-решт померла від отриманих ран. Взяли її тіло таємно сподвижниці (Васса, Павла, Агафоніка) та й вивезли в Сицилію, де поховали за християнськими канонами. Біля її могили було здійснено чимало чудесних зцілень. Приблизно в XI столітті мощі святої мучениці Агрипини перевезли до Константинополя.

Прикмети 6 липня

Народні прикмети 6 липня / © Pexels
Народні прикмети 6 липня / Фото: Pexels
  • Комахи почали ховатися в листі дерев — чекайте на дощі.
  • Павуки вилазять зі своїх гнізд і плетуть павутину — буде хороша погода.
  • В межах поля видно дощову воду — скоро буде прояснення від дощу.

Що завтра не можна робити

Цього дня Церква забороняє переїдати, також не можна вживати спиртні напої. Краще не зривати квіти для декору, а ось лікарські трави збирати дозволяється. Робити ремонт чи важко працювати по дому не дозволяється.

Що можна робити завтра

В народі святу Агрипину називали Купальницею, адже наступного дня люди святкували Івана Купала. Вранці 6 липня намагалися смитися росою чи джерельною водою, щоб отримати здоров'я. На підвіконні наші предки складали вінки з кропиви, яка ніби-то захищала будинок від нечистої сили.

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Перегляди
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