До паритета еще далеко: эксперт назвал, сколько танков ежемесячно производит РФ

Украине еще далеко до танкового паритета из РФ, ведь оккупанты производят ежемесячно новые танки и имеют запасы еще со времен СССР.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua, комментируя статью Bloomberg, что Украина догнала Россию по количеству танков.

Свитан сообщил, что россияне могут производить где-то в месяц около двух сотен танков.

"Поэтому я бы не сказал, что там есть какой-то паритет. Нам до паритета еще далеко. У россиян хватает вооружений танковых, еще оставшихся из Советского Союза.

Они не всех их расконсервировали, там тысячи танков, которые могут пусть из трех или пяти – один точно соберут. Этот процесс тоже продолжается. Приблизительно такое же количество они могут собирать. Страна, имеющая танковое производство, у нее никогда не будет недостатка в танках. Но мы уже подходим к паритету", – объяснил эксперт.

Напомним, по информации американского издания Bloomberg Россия начинает терять преимущество в тяжелой технике на поле боя. Так, Украина догоняет Россию по количеству танков. Кроме того, сократился разрыв в количестве артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают на Бахмутское направление танки, потому что пехота не справляется.

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