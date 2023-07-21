У компанію до Мессі та Бускетса: "Інтер" Маямі підписав ще одну ексзірку "Барселони"

Жорді Альба у статусі вільного агента приєднався до клубу Девіда Бекхема.

Колишній захисник "Барселони" Жорді Альба став гравцем "Інтера" Маямі.

Про перехід 34-річного іспанця американський клуб оголосив у своєму Twitter.

Oficial✍️Bienvenido @JordiAlba



We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2023

Угода між Альбою та командою MLS розрахована до 2024 року.

Жорді перебрався до "Інтера" Маямі у статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився термін контракту з "Барселоною". За новий клуб Альба виступатиме під 18-м номером.

Таким чином, іспанський захисник возз'єднався з Ліонелем Мессі та Серхіо Бускетсом, які раніше були його одноклубниками в "Барселоні".

Зазначимо, що одним із власників "Інтера" Маямі є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. Також за цю команду виступає український захисник Сергій Кривцов.

Нагадаємо, Альба грав за "Барселону" від 2012 року. За 11 сезонів у складі каталонського клубу він провів 458 матчів, в яких забив 27 м'ячів та віддав 99 гольових передач.

Разом з каталонцями Альба 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, 5 разів завоював Кубок Іспанії, 4 рази вигравав Суперкубок країни, а також по разу тріумфував у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Минулого сезону Жорді забив 2 голи та віддав 6 результативних передач у 29 матчах "блаугранас" у всіх турнірах.

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