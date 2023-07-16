"Інтер" Маямі яскравим відеороликом оголосив про трансфер Мессі

Американський клуб "Інтер" Маямі оголосив про підписання аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Пресслужба клубу MLS повідомила, що 36-річний аргентинець підписав угоду на два сезони, до кінця 2025 року.

За новий клуб Лео виступатиме під 10-м номером.

"Інтер" Маямі представив зіркового новачка яскравим відеороликом у соцмережах.

Додамо, що Мессі повідомив про свій перехід до "Інтера" Маямі ще 7 червня. Одним з власників цього клубу є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. Також за цю команду виступає український захисник Сергій Кривцов.

Дебют Мессі у складі "Інтера" Мамі запланований на 21 липня. У новому клубі Ліонель гратиме під керівництвом Херардо Мартіно, з яким вони вже працювали раніше в "Барселоні" та збірній Аргентині.

3 червня ПСЖ офіційно оголосив про відхід Мессі. Аргентинець виступав за парижан від літа 2021 року, коли вільним агентом перейшов з "Барселони".

Минулого сезону Мессі взяв участь у 41 матчі за ПСЖ у всіх турнірах, забив 21 гол і зробив 20 результативних передач.

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