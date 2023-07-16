"Інтер" Маямі яскравим відеороликом оголосив про трансфер Мессі

Аргентинець підписав дворічний контракт з американським клубом.
Американський клуб "Інтер" Маямі оголосив про підписання аргентинського нападника Ліонеля Мессі.
Пресслужба клубу MLS повідомила, що 36-річний аргентинець підписав угоду на два сезони, до кінця 2025 року.
За новий клуб Лео виступатиме під 10-м номером.
BIENVENIDO 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/df1TJQQoYv— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023
"Інтер" Маямі представив зіркового новачка яскравим відеороликом у соцмережах.
Sí, Muchachos pic.twitter.com/8E3f9hb9VU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023
Додамо, що Мессі повідомив про свій перехід до "Інтера" Маямі ще 7 червня. Одним з власників цього клубу є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. Також за цю команду виступає український захисник Сергій Кривцов.
Дебют Мессі у складі "Інтера" Мамі запланований на 21 липня. У новому клубі Ліонель гратиме під керівництвом Херардо Мартіно, з яким вони вже працювали раніше в "Барселоні" та збірній Аргентині.
3 червня ПСЖ офіційно оголосив про відхід Мессі. Аргентинець виступав за парижан від літа 2021 року, коли вільним агентом перейшов з "Барселони".
Минулого сезону Мессі взяв участь у 41 матчі за ПСЖ у всіх турнірах, забив 21 гол і зробив 20 результативних передач.
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