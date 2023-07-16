Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у середині липня

Упродовж 17-23 липня курс долара залишиться у стабільному стані. Вартість валюти наближається до офіційної.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий, передає 24 канал.

За його словами, курс залежатиме від економічних причин. Зокрема, облікова ставка невдовзі може бути знижена на 1-2 відсоткових показники.

"Готівковий курс долара та євро перебуватимуть в нових межах допустимих коливань – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро. Крім того, різниця між покупкою та продажем (спред) збережеться на рівні 0,15 – 0,25 гривні, а поточні курсові коливання знизяться до 0,1 – 0,3 гривні", – пояснив він.

Також експерт зазначає, що наступного тижня тренд продовжиться на наближення готівкового курсу до офіційного.

"Скоріше за все наступного тижня продовжиться тренд на наближення готівкового курсу до офіційного. Очікується зближення міжкурсової різниці до 0,5 – 1,5%", - додав він.

Додамо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 липня, та неділю, 16 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро зріс аж на 57 коп. Злотий додав 16 коп.

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