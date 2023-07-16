Эксперт рассказал, чего ожидать от курса доллара в середине июля

На следующей неделе тренд продолжится на приближение наличного курса к официальному.

17-23 июля курс доллара останется в стабильном состоянии. Стоимость валюты приближается к официальной.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой, передает 24 канал.

По его словам, курс будет зависеть от экономических причин. В частности, учетная ставка может быть снижена на 1-2 процентных показателя.

"Наличный курс доллара и евро будут находиться в новых пределах допустимых колебаний – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41 гривен за евро. Кроме того, разница между покупкой и продажей (спред) сохранится на уровне 0,15 – 0 ,25 гривны, а текущие курсовые колебания снизятся до 0,1 – 0,3 гривны", – пояснил он.

Также эксперт отмечает, что на следующей неделе тренд продолжится на приближение наличного курса к официальному.

"Скорее всего, на следующей неделе продолжится тренд на приближение наличного курса к официальному. Ожидается сближение межкурсовой разницы до 0,5 – 1,5%", — добавил он.

Добавим, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные : субботу, 15 июля, и воскресенье, 16 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос на 57 коп. Злотый прибавил 16 коп.

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