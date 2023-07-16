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Мобілізація в Україні: які зміни чекають на строковиків від 1 серпня

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Мобілізація в Україні: які зміни чекають на строковиків від 1 серпня

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан.

Від 1 серпня в Україні на строковиків чекають деякі зміни.

Про це пише 24 канал.

Зазначається, що ті військовослужбовці, у яких завершився строк дії і військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

Крім того, з 1 серпня передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.

Раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, як потрібно поводитись, коли до вас додому прийшли поліцейські, або вас десь затримують і намагаються доправити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Тим часом від початку липня 2023 року мобілізованих до російської армії військовослужбовців, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати до підписання контрактів зі збройними силами РФ. 

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Дата публікації
Перегляди
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