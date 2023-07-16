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Найбільша перешкода для ЗСУ під час контрнаступу: в WP назвали її

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Найбільша перешкода для ЗСУ під час контрнаступу: в WP назвали її

WP назвав найбільшк перешкоду ЗСУ під час контрнаступу / Фото: Associated Press

За словами українських військових, ця оборона росіян була успішною у стримуванні просування Сил оборони. 

Мінні поля є найбільшою перешкодою для Збройних сил України під час контрнаступу. Створені окупантами щільні мінні поля протяжністю від 5 до 16 км змусили українське командування змінити стратегію операції. 

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що невеликі групи саперів на передовій повзуть через мінні поля, іноді буквально на животі, щоб підірвати оборону Росії та розчистити шлях для військ для наступу. 

"Замість того, щоб намагатися прорватися за допомогою бойових машин піхоти та бойових танків, які західні союзники надали на допомогу Україні в цьому контрнаступі, підрозділи просуваються вперед, повільно, пішки", - пише видання.

За словами українських військових, ця оборона росіян була успішною у стримуванні просування Сил оборони. 

"Танк з якоюсь бронею вже нічого не зробиш, тому що мінне поле занадто глибоке, і рано чи пізно воно зупиниться, а потім буде знищено зосередженим вогнем", – цитують журналісти головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, який сказав це нещодавно в їхньому інтерв'ю.

Залужний наголосив, що Україна потребує спеціальне обладнання для дистанційного розмінування, додавши, що Україна використовує надані США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), але "вони також знищуються. У цьому немає нічого поганого. Їх потрібно багато".

Нагадаємо, українське командування змінило тактику ведення контрнаступу, аби скоротити втрати у військовій техніці, але й уповільнити деокупацію територій.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2048
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