"Банка з павуками": у ГУР оцінили масштаби зачистки у РФ

Заколот Пригожина організовували одні люди, а на допит приходять зовсім інші.

Після заколоту ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у РФ розпочалися масові чистки. Зокрема, російського воєначальника Суровікіна уже немає на фронті.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За його словами, Україну така ситуація цілком влаштовує.

"Ми сьогодні констатуємо, що Суровікіна на фронті немає і Україну це цілком влаштовує. Що більше розбірок, допитів, арештів, то цікавіше спостерігати за цим процесом. Бродіння у російських елітах, у військово-політичному керівництві. Абсолютна неспроможність режиму Путіна та колективного Путіна", - каже Юсов.

Цікавим на думку представника ГУР є те, заколот Пригожина організовували одні люди, а на допит приходять зовсім інші.

"Ось така реакція. Виходить, що не російський бунт безглуздий і нещадний, а придушення бунту безглузде і нещадне. Це свідчить, що атмосфера недовіри панує сьогодні серед російської влади. Чищення – це один із яскравих прикладів. Чищення стосуються, зокрема, і бойових офіцерів", - розповідають у ГУР.

Юсов наголошує, що нещодавня заява генерал-майора РФ Попова теж про це свідчить.

У ЗСУ кажуть, скандал з генералом Поповим в армії РФ свідчить про те, що РФ очолюють чекісти, які давно та системно не люблять військових.

Зазначимо, що напередодні російське військове командування звільнило командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова. Однієї із ймовірних причин - критика про проблеми в армії РФ.

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