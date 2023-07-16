"Банка с пауками": в ГУР оценили масштабы зачистки в РФ

Мятеж Пригожина организовывали одни люди, а на допрос приходят совсем другие.

После мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ начались массовые чистки. В частности, русского военачальника Суровикина уже нет на фронте.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны и представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

По его словам, Украину такая ситуация вполне устраивает.

"Мы сегодня констатируем, что Суровикина на фронте нет и Украину это вполне устраивает. Чем больше разборок, допросов, арестов, тем интереснее наблюдать за этим процессом. Брожение в российских элитах, в военно-политическом руководстве. Абсолютная несостоятельность режима Путина и коллективного Путина", – говорит Юсов.

Интересным по мнению представителя ГУР является то, что мятеж Пригожина организовывали одни люди, а на допрос приходят совсем другие.

"Вот такая реакция. Выходит, что не русский бунт бессмыслен и беспощаден, а подавление бунта бессмысленно и беспощадно. Это свидетельствует, что атмосфера недоверия царит сегодня среди российских властей. Чистка – это один из ярких примеров. Чистки касаются, в частности, и боевых офицеров". ", – рассказывают в ГУР.

Юсов отмечает, что недавнее заявление генерал-майора РФ Попова тоже об этом свидетельствует.

В ВСУ говорят, скандал с генералом Поповым в армии РФ свидетельствует о том, что РФ возглавляют чекисты, давно и системно не любящие военных.

Отметим, что накануне российское военное командование уволило командира 106-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова. Одной из вероятных причин – критика о проблемах в армии РФ.

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