"Интер" Майами ярким видеороликом объявил о трансфере Месси

Американский клуб "Интер" Майами объявил о подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Пресс-служба клуба MLS сообщила, что 36-летний аргентинец подписал соглашение на два сезона, до конца 2025 года.

За новый клуб Лео будет выступать под 10-м номером.

"Интер" Майами представил звездного новичка ярким видеороликом в соцсетях.

Добавим, что Месси сообщил о своем переходе в "Интер" Майами еще 7 июня. Одним из владельцев этого клуба является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Также, за эту команду выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Дебют Месси в составе "Интера" Мами запланирован на 21 июля. В новом клубе Лионель будет играть под руководством Херардо Мартино, с которым они работали ранее в "Барселоне" и сборной Аргентине.

3 июня ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны".

В прошлом сезоне Месси принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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