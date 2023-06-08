"Не хотел проходить через это": Месси объяснил, почему отказал "Барселоне" ради "Интера" Майами

Звездный нападающий Лионель Месси прокомментировал свое решение перейти в "Интер" Майами, отказавшись от варианта с возвращением в "Барселону".

Об этом 35-летний аргентинец рассказал в интервью изданию Mundo Deportivo.

"Барселона? Я смотрел ее матчи, вспоминал о ней и хотел быть с ней. Я часто общался с Хави – о разных матчах и т.д. Мы много стали общаться с тех пор, как он стал главным тренером.

Я был бы очень рад вернуться в "Барсу". Но, с другой стороны, пережив то, что я пережил, я не хотел снова оказаться в той ситуации, в которой уже побывал. Я не хотел подписать контракт, а потом сидеть и ждать, что произойдет. Не хотел вверять свое будущее в чужие руки. Я хотел принять собственное решение, думая о себе, о своей семье.

Я знаю, что Ла Лига дала зеленый свет на мой переход и что "Барселона" сумела решить проблемы. Но на самом деле у клуба еще много других обязательств, которые только предстоит выполнить. Я слышал, что "Барселона" должна была продавать игроков или снижать им зарплаты. Я не хотел проходить через это или брать на себя ответственность. За время моей карьеры в "Барселоне" меня уже обвиняли во многих вещах, которые не соответствовали действительности, и я устал от этого. Я не хотел снова через это проходить", – сказал Месси.

Также Лео признался, почему выбрал именно "Интер" Майами для продолжения карьеры.

"Да, я покидаю Европу. У меня было предложение от другой европейской команды, но я даже не рассматривал ее, потому что в Европе моей единственной идеей было вернуться в "Барселону".

После победы на чемпионате мира и отсутствия возможности вернуться в "Барсу" пора пойти в лигу Соединенных Штатов, чтобы жить футболом по-другому и наслаждаться повседневной жизнью.

Я с такой же ответственностью и желанием хочу побеждать и делать все правильно. Но спокойнее", – приводит слова Месси Diario Sport.

7 июня Месси сообщил о своем переходе в "Интер" Майами, одним из владельцев которого является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Также за эту команду выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Американский клуб уже анонсировал подписание Месси у себя в соцсетях. В ближайшее время о громком трансфере будет объявлено официально.

Напомним, 3 июня ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны".

В футболке парижского клуба он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами. В составе ПСЖ Месси дважды выиграл чемпионат Франции и однажды стал обладателем Суперкубка страны.

В завершившемся сезоне 35-летний форвард принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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